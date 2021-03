"Tienen buen rollo. Yo con Lara tengo buen feeling pero no llego a ese punto de empalagosismo. Toni está todo el rato regalándole una pulsera, un anillo... lo siguiente es una casa. Me molesta porque veo que Claudia se siente cómoda y es recíproco el buen rollo que tienen", expresó a Sandra Barneda.

Ahora desde 'La isla de las tentaciones' nos llegan más imágenes en las que Raúl ha confesado cómo se siente tras la hoguera. "Después de la semana de bajón que he tenido esta hoguera, me ha servido para venirme un poco más arriba porque he visto que tienen 'feeling' pero que es una cosa normal porque están conviviendo 24 horas y solo espero que Claudia no supere los límites e irme con ella de aquí, por favor", decía.