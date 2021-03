Lucía abandonó la hoguera al escuchar los sonidos del sexo entre Manuel y Fiama

Melyssa, Tom, Christofer... repasamos otras fugas de los participantes de 'La isla de las tentaciones'

Lucía ha sido la última participante de 'La isla de las tentaciones' en abandonar la hoguera con Sandra Barneda al no soportar ver las imágenes que protagonizaba su pareja. En el caso de la gaditana, su límite llegó cuando vio que Manuel se había escondido de las cámaras en un cuarto de baño para tener sexo con Fiama.

Pero a pesar de que el de Puerto Real y la soltera no se dejaron captar por las cámaras, no se libraron de los micrófonos, que recogieron los sonidos de su pasión. "¡Páralo, páralo!", le rogó Lucía a la presentadora para no seguir escuchando. "No voy a aguantar más humillaciones de este ser asqueroso, que no, que se terminó, que he llegado a mi límite, ¡que fin!", añadía después abandonando la hoguera de forma abrupta.

Melyssa, Christofer, Tom, Marta y Patry también abandonaron la hoguera

No es la primera vez que una hoguera se ve interrumpida por un abandono. En 'La isla de las tentaciones 2' todos recordamos cómo Melyssa se fue llorando en un brutal estallido contra Tom Brusse al ver que su novio por aquel entonces empezaba a mostrarse muy cercano a las solteras.

Melyssa intuía por dónde estaba yendo Tom y brotaba. "Me piro. Que me da igual. Hijo de la gran p***. Es que no quiero saber nada más ya. ¿Tú te crees que le tiene que chupar la cara y tiene que dejarse? Qué hijo de p***, es que le odio. Me quiero ir. Es un cabronazo de mierda, me dijo que me iba a respetar", decía totalmente rota.

Semanas más tarde sería Tom Brusse el que estallase. En su hoguera de confrontación con Melyssa, donde ella le pidió explicaciones por su infidelidad con Sandra Pica, hubo un momento en el que la extronista le decía que cómo le iba a contar lo que había hecho a su madre. La mera mención de su familia hizo que Tom se alejase lleno de rabia.

Fue en la misma edición donde Marta Peñate se alteró mucho al ver imágenes de Lester tonteando con otras solteras. Mientras huía desesperada por la playa, pedía al programa que le dejasen ver su pareja.

"A ver quién te va a mantener ahora... Estoy por ir a la casa a decírtelo. ¡Mantenido! Él no ha hecho nada que yo haya hecho. Ya lo sé. Pero por lo menos he tenido dignidad en mi pasado. Nunca me ha puesto los cuernos como él a mí, nunca he tenido que pedirle nada... Tendría que haberle dejado", decía.

Pero para enfado el que se cogió Patry en su primera hoguera. Tan solo al ver el 'feeling' de Alessandro Livi con una de las solteras, ¡pidió la hoguera de confrontación!

"¡Quiero una p*** hoguera de confrontación con Alessandro. ¡A ver si lo entendéis!", exigía a Sandra Barneda y a la organización.

Pero sin duda una de las que más nos sobrecogió fue la hoguera de Christofer donde salió a escape al grito de "¡Estefaníaaaa!". Era la primera temporada de 'La isla de las tentaciones' por lo que nunca antes habíamos visto nada así. El momento, de hecho, se convirtió en historia de la televisión.