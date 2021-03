Por lo tanto, Sandra Barneda le comunicó en la hoguera que su castigo era no ver las imágenes de Lucía. Pero dada la importancia del contenido, serían sus compañeros los que las viesen. Hugo, Diego, Raúl y Jesús alucinaron con el nuevo acercamiento entre Lucía e Isaac .

"Cuando su madre vea esto no la va a reconocer" , reaccionaba Manuel. Pero antes de seguir, Sandra Barneda le frenaba con un 'zasca' : "¿Y cuando tu madre te vea a ti sí?", se preguntaba. Y el gaditano con mucha arte salía del paso haciendo reír a la presentadora y a sus compañeros.

"Yo te digo que sí porque mi madre sabe de qué pie cojeo yo. Mi madre sabía cómo soy yo. Mi madre antes de entrar me dijo 'ten cuidado que la vas a liar' y la he liado. Pero ella lo sabía. Su madre no", razonaba.