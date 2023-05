‘Tentaciones After Show’ ha destapado un bombazo que no nos podíamos ni imaginar. Un lío entre dos participantes de ‘La isla de las tentaciones’ que nos ha cogido por sorpresa y también a David y a María, que estaban en ese momento en el plató.

El programa había conseguido un vídeo en el que los dos ex del programa aparecía dándose besos en la cama . Los protagonistas eran, nada más y nada menos… ¡que Nico y Marina !

María Aguilar no daba crédito a lo que estaba viendo: “¿Perdona? Pero si Nico lo acaba de dejar con su novia hace una semana”, ha dicho. David también ha opinado: “Marina no pierde el tiempo”, haciendo referencia a que la ex de Álex también se ha liado hace poco con Samu.