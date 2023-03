Keyla no fue la primera soltera en la que Adrián se fijó en ‘La isla de las tentaciones’. Le dio su primera cita a Jenny , pero pronto vio que con ella no había química ni conexión. Todo lo contrario que con Keyla , con la que poco a poco fue sintiéndose más cómodo… tanto, que acabaron besándose .

“Me jo** que me digas en mi p*** cara que te has arrepentido”, le espetó. Él intentó explicarle que no tenía que ver con ella, sino con él porque tenía pareja. “Entiendo que tienes novia. Pero también tú entiende que a mi me sienta mal que tú me beses porque a ti te da la gana y que a los 10 minutos estés llorando y diciendo que te arrepientas de hacerlo”, continuó la soltera.