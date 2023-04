Tras las hogueras finales, ahora llegan los reencuentros para conocer de mano de las parejas y de los solteros lo que ha ocurrido estos meses. Álex y Marina no tuvieron un final fácil, pese a asegurar quererse, decidieron separar sus caminos y no solo eso, él quiso empezar algo con Yaiza y salir de la isla con ella, pero ahora se ven de nuevo las caras, entre ellos y con Yaiza y Manu y la tensión no falta.

Álex explica que no cree que solo sea culpa mía todo lo que pasó allí y cuenta que al volver de República Dominicana, él y Marina "volaron juntos todo el viaje". "Ocurrió de todo", añade ella.

Y en medio de todo esto, llega el momento de Manu, el que fuera soltero favorito de Marina y que llegó a abandonar la villa por no entender su manera de comportarse. El tentador asegura que cuando quedó fuera con Marina "pasó todo entre ellos", algo que Álex quiere que se lo cuente con pelos y señales y aquí ella estalla: "Pero cómo eres tan falso, que yo contigo no me he acostado en la vida". "Eres una mentirosa", le dice Álex y ella asegura que "no hablaba de nada con él".

"A mi ella tampoco que estaba hablando contigo, no tenía ni idea", le dice Manuel a Álex y Marina estalla: ¿Cómo eres tan falso?. Y es que no aguanta más en este momento y huye del sofá donde está hablando con ellos dos y Sandra Barneda. "Mira cómo hace el papel, te lo digo que no lo aguanto, tío", dice Manu al verla.