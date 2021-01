'Lecturas' ha podido saber cómo se encuentra el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. "La verdad es que es un poco difícil. Tenemos que hablar ", ha dicho respecto a su novia. Tom no ha querido desvelar si Sandra se encontraba o no en el piso en el que recientemente viven juntos. Ella le había advertido durante el directo de la gala que estaba esperando a qué él llegase a casa para marcharse ella.

Tom responde sobre su relación con Melyssa

Ahora Tom procura mantener más la distancia. " Con Melyssa no voy a hablar porque no tengo nada más que decir. Eso es mi pasado. No lo voy a negar. Espero que Sandra se tranquilice", explicaba.

Las idas y venidas de Tom y Sandra

Cuando el reality terminó, Melyssa dejó a Tom y él, para sorpresa de Sandra, decidió marcharse solo de la isla. La de Barcelona se quedó destrozada y llena de incertidumbre ante lo que le esperaba con Tom. "Me da miedo lo que estoy llegando a sentir pero realmente creo que hasta no le tenga delante no sé qué hacer. No quiero seguir aquí", le contó a Sandra Barneda antes de irse del paraíso.