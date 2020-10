Tom decide marcharse solo tras la hoguera de confrontación con Melyssa

Sandra no entiende su decisión y explota: "Siento decepción y traición"

Sandra decide abandonar tras la despedida de Tom

Melysa Pinto y Tom Bruse se vieron las caras en la hoguera de confrontación que solicitó ella tras confesar que no aguantaba más la situación que estaba viviendo. En ella, con Sandra Barneda de testigo, la pareja hizo frente a la crisis que estaban viviendo y Melyssa descubrió hasta dónde había llegado su novio en su acercamiento con la soltera Sandra en la villa de los chicos.

Tras un tremendo enfrentamiento, Melyssa decidió abandonar el reality, no sin antes decirle a Tom todo lo que pensaba de él: que le había decepcionado y que ni se le ocurriera buscarla a su regreso a España. De paso, le devolvió el anillo de compromiso que él le había regalado hacía unas semanas. Tras esto, se marchó.

Ahora le tocaba el turno a Tom para decidir cuál sería su destino en 'La isla de las tentaciones'. Tenía tres opciones: marcharse solo, irse de la mano de otra persona o, por el contrario, continuar viviendo la experiencia en la isla. Su decisión ha sido, cuanto menos, sorprendente.

Tom decide irse solo de ‘La isla de las tentaciones’

Visiblemente afectado tras su enfrentamiento con Melyssa, Tom se sinceró con Sandra y le comunicó su decisión: marcharse solo del reality. “Necesito pensar y ver lo que quiero realmente, lo que mi corazón me dice… y necesito tiempo para eso”. Tras esto, la presentadora le dijo que su experiencia en el programa ha terminado, no sin antes agradecerle su honestidad y entrega.

“Me da mucha pena dejar atrás mi relación con Melyssa pero necesito volver a estar feliz, vivir la vida y disfrutar, así que no puedo predecir el futuro pero… no sé, lo veré”, eran las palabras de un Tom afectado antes de poner rumbo a España.

Sandra, al ver que Tom se marcha sin ella: “Se me ha utilizado”

A su regreso a la villa, Tom les contó a sus compañeros y a las solteras, en especial a Sandra, lo que había pasado. Lógicamente su decisión no sentó nada bien a la soltera: “No confío en él, no me quiero ni despedir ni mirarle a la cara. He quedado como una retrasada. Se me ha utilizado. Siento decepción y traición”, confesaba la joven.

Siguiendo los consejos del resto de chicas, Sandra finalmente se despidió de Tom, que le pidió que confiase en él porque su historia con Melyssa ha finalizado. Aún así, ella se mostró dolida, pues considera que se ha abierto su corazón para nada.

Sandra, hecha polvo tras la marcha de Tom, abandona

Tras la fría despedida, Sandra se arrepintió a la mañana siguiente de no hablar más con Tom antes de que abandonase la villa. Totalmente rota, le explicó a sus compañeras que necesitaba tener una conversación con él para aclarar sus ideas. "Es que no estoy. Estoy en un estado de shock. No soy coherente con lo que digo, pienso y hago", confesaba.

En ese momento llegó Sandra Barneda y le enseñó las imágenes de la hoguera de Melyssa y Tom. "No entiendo nada" decía al ver a Tom revelando que necesita tiempo para pensar en qué quiere.

Sandra decidía entonces abandonar 'La isla de las tentaciones 2', ya que considera que no puede seguir en la villa sin Tom: "Me da miedo lo que estoy llegando a sentir pero realmente creo que hasta no le tenga delante. No quiero seguir aquí. Es algo que tengo muy claro desde que sabía que él podía irse. Yo para mí quedarme aquí va a ser psicológicamente muy duro".

La lacrimógena despedida de Melyssa: "Voy a estar bien por las mujeres de España"

Mientras tanto, en Villa Playa se ha producido otra despedida: la de Melyssa, que regresó de la hoguera de confrontación contando a todos que está "soltera".

Para Melyssa no ha sido un reality nada fácil. Ya desde el primer programa salieron confidencias de Tom a la luz (que se había liado con Liseth mientras estaba conquistándola a ella en el trono, cosa que Tom negó pero finalmente reconoció) y hoguera tras hoguera ha tenido que ver el progreso de la relación del que era su novio con Sandra.