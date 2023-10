Un abogado explica las claves de la nueva ley animal: "Si tu perro está enfermo, tienes la obligación de ir al veterinario y no computa para despedirnos"

El entrevistado empieza explicando esta novedad: "Creo que es algo muy acorde a los nuevos tiempo s, en el año 2021 hubo una modificación del Código Civil, se cambió el régimen jurídico de los animales". El experto continúa diciendo: "Hay que recordar que los animales ya no son cosas, no se pueden vender, enajenar o embargar, son seres sintientes, tienen personalidad y además la ley de bienestar animal dice claramente que tienen que formar parte de nuestro núcleo familiar e integrarse en nuestra familia".

" La ley nos obliga que tenga la salud que deben tener , la adecuada, la obligación de llevarlos al veterinario si están malitos y que no compute para despedirnos ", sentencia el abogado delante de toda la audiencia. Tras esto, el letrado continúa aportando más información: "No hablamos de voy a casa a cambiar el agua a la pecera, estamos hablando de que a una persona se la despidió de forma improcedente porque estaba en el veterinario con su perro enfermo".

Xavier Abat, para ser más concreto, pone varios ejemplos a Ana Terradillos y a la audiencia: "Una profesora de Roma fue despedida porque estaba cuidando a su perro enfermo... en Inglaterra o Estados Unidos hay muchos convenios en empresas que te cubren la baja laboral para cuidar de tu mascota en casos importantes, no para ir a dar un paseo al perro". Por otro lado, el abogado añade: "Esta ley es buena, imagínate que estás trabajando y tu perro está enfermo grave, qué vas a hacer, ¿lo vas a dejar morir? Pues no, la ley de bienestar animal no nos permite dejar morir animales y te obliga a cuidar de los mismos".