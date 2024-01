La presidenta de Junts, sobre la amnistía: "La legislatura durará lo que dure la palabra de Pedro Sánchez"

La entrevista comienza explicando su punto de vista de la amnistía: “Nosotros no hablamos de blindaje, la hemos abordado como devolución de lo que nunca debería haber salido de ese cauce. La amnistía se sigue planteando con el objetivo de deshacer el camino judicial que el Estado decidió abordar en vez de plantearlo como un intento de reparación, aunque no va a ser posible repararlo al completo, de manera inmediata hasta el día 30, que se produzcan estas votaciones el congreso de los diputados no vamos a parar de trabajar para que sea lo más robusta posible ante las medidas y ataques que se están produciendo", explica la presidenta.