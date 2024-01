El juez Villegas detalla las claves de la guía contra la amnistía: "Cuando una ley ordinaria viola el derecho europeo, nuestra obligación es convertirla jurídicamente"

Además, Jesús Villegas comenta que “yo entiendo que si se ve desde fuera del mundo de juristas podrán no entenderlo, pero si te metes en internet o redes sociales, verán que está lleno de informes, de guías, de expedientes, de ayudas para jueces y se escriben muchos artículos a favor o en contra de la ley de amnistía y es super común ".

"Lo que ocurre es que cómo nos encontramos en un tema muy sensible pues ha llamado más la atención y porque saben que Europa no lo va a tolerar, es tremendamente común no tiene nada que ver con nada excepcional", señala el portavoz.