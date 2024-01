Cuca Gamarra, del PP, sobre las condenas excluidas con ley de amnistía: "No hay terrorismo bueno y malo, hay terrorismo"

Ana Terradillos pregunta a la política sobre la independencia y la imparcialidad del Tribunal Constitucional, a lo que contesta: "Creo que evidentemente la colonización que ha llevado a cabo Pedro Sánchez poniendo en el TC a personas que vienen de su propio Consejo de Ministros, que han formado parte de algunos proyectos de ley, no es el mejor de los caminos para garantizar la independencia del TC por parte del ejecutivo".

"Esto no ayuda a la imagen de la imparcialidad del Tribunal Constitucional, contando con las dudas que existen cuando hay ministros que pasan del Consejo de Ministros al TC automáticamente", sentencia de forma seria. Tras esto, Cuca Gamarra se pronuncia sobre el problema que va a existir en esta organización: "En vez de buscar perfiles de incuestionable imparcialidad, sitúan a un candidato del PSOE en una selecciones y que ha formado parte del Consejo de MInistros, pues se cuestiona y pone en duda la independencia y la imparcialidad del TC".

"Sin duda alguna, es una humillante enmienda la que se está aceptando y que está incluida desde el principio en la ley de amnistía, el que el terrorismo pueda ser amnistiado , en nuestro país evidentemente esto no va a pasar desapercibido y el domingo tenemos los españoles la oportunidad de decirle al gobierno que por ahí no pasamos", comenta Gamarra durante el directo.

Por otro lado, la secretaria general del PP explica que "este gobierno no tiene líneas rojas, todo es pagar un precio, pero el precio que va detrás de esta esta ley es el precio de la libertad, de la igualdad y el de la dignidad de los españoles". Además, Cuca Gamarra añade: "Hablamos de una casta política, de los cuales depende que Sánchez siga en el gobierno , se les otorga absoluta impunidad y no serán juzgados por nada de aquello que puedan tener pendiente".

"No hay terrorismo bueno y terrorismo malo, hay terrorismo y el terrorismo no puede ser amnistiado en ningún caso. Más allá de que en nuestro país la amnistía es anticonstitucional, injusta e inmoral... y más a cambio político por una investidura. No hay más terroristas que otros, hay terrorismo", termina diciendo de forma clara su visión como política.