Cómo se encuentra Daniel Sancho a pocas horas de conocer su futuro: "Está tranquilo. Ha tenido una conversación privada con su padre"

Poco después de reunirse con Daniel Sancho, 'La mirada crítica' ha podido hablar en directo desde Tailandia con García Montes para conocer de primera mano cómo se encuentra y qué está haciendo en las horas previas a conocer su destin o: "Está muy tranquilo. Hemos estado el padre, la asesora y yo mismo con él en la prisión. Ha estado hablado con su padre temas personales y yo me he salido porque respeto la privacidad. Se le ha explicado cuál es el marco procesal en el que nos encontramos porque estamos escuchando auténticas barbaridades", ha contado.

García Marcos ha explicado los pasos que se han seguido durante el juicio y el futuro al que podría enfrentarse su cliente: "Cuando termina el juicio, el presidente de la Audiencia nos da a todas las partes un trámite de conclusiones. El fiscal no ha presentado las conclusiones de por qué pide condena a muerta y nosotros sí. Hemos hecho un resumen perfecto del juicio y hemos acreditado tres puntos".

El abogado de Daniel Sancho ha desgranado este informe de conclusiones: "Primero, que los médicos forenses no saben la hora de la muerte ni cómo se produjo. Nosotros sí porque hay un reportaje fotográfico realizado nada más detener a Daniel en el que se ve la herida del trapecio, una mordedura de dos piezas en el antebrazo derecho, otra en el antebrazo izquierda y un golpe en la parte frontal den antebrazo de defensa. La hemorragia supone que máximo en 15 minutos muere y el golpe con el que esto sucede se produce hacia fuera, lo que quiere decir que es un golpe recibido y que es producido en una caída hacia un objeto. Por no hablar de un cuchillo que aparece 15 días después en una villa desconocida, que la policía dice que es la número cinco y que la dueña dice que es falso y que allí no apareció nada", ha continuado analizando.