'La última cena' (26/08/2021), programa completo HD

Además, Carmen Borrego reacciona a la tremenda rajada de Lydia Lozano : "¿Me pones verde a mí y la que llora eres tú?". Carmen Borrego ha vivido un momento de lo más desagradable cuando se disponía a probar el segundo plato de Laura Fa y Lydia Lozano. Justo antes de que pudiera probarlo, la hija de María Teresa Campos ha descubierto cómo hablan sus compañeras de ella cuando no está delante. Cuando estaban en el supermercado comprando, Lydia Lozano y Laura Fa se pusieron a hablar de Carmen Borrego, y no en muy buenos términos. “Me han contado que la Borrego está comprando votos para ganar ella las cenas”, dijo Lozano. La acusó de querer cobrar otra cena (la final). “Y a lo mejor luego se hace un reportaje diciendo que es la mejor cocinera de ‘Sálvame”, ironizó.

Además, Isa P., Anabel Pantoja y Sylvia Pantoja han coincidido en el plató de ‘La última cena’ y, como era de esperar, han saltado chispas. Ya sabíamos que Anabel y Sylvia no tenían relación, pero durante la cena hemos vivido varios enfrentamientos entre ellas.



Sylvia Pantoja se ha enfadado mucho cuando le han dicho que no es Pantoja, sino González (su primer apellido): “Soy Pantoja porque me ha parido una Pantoja”. Las conversaciones entre la cantante y Anabel han sido muy tensas y la colaboradora de ‘Sálvame’ la ha acusado de pensar que su parte de la familia son las Pantojas malas y que ella es la buena. “Sigue retratándote como lo haces cada día”, le ha dicho Sylvia Pantoja.