La ‘dramática’ cena de Anabel Pantoja y Alonso Caparrós: una mosca en el pollo a la Pantoja

Kiko Matamoros sufre el primer incidente

Segundo plato: pollo a la Pantoja

Además, Sergi Arola le ha reñido porque Anabel ya sabía que tenía que limpiar el pollo: “¿Por qué no te has preparado?”, le reprochaba el chef y es que la colaboradora ha pasado todo el cocinado quejándose de que tenía que trocear el pollo con sus propias manos: “Ya no podré comer pollo nunca más, lo he partido con mis manos”, se quejaba.