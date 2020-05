Belén Esteban, muy enfadada por recibir la cena a la una de la madrugada: “No me parece justo”

Belén Esteban tuvo un papel muy especial en el estreno de ‘La última cena’. Como no puede acudir al plató, los chefs de la noche, Lydia Lozano y Kiko Matamoros, le prepararon unos tuppers con los platos que los comensales degustaron en directo: la ensalada con ajoblanco y la lubina (el postre no llegó a tiempo).

Una vez dentro de su casa, con la comida ya en la mesa, Belén compartió con todos su mosqueo: “Estoy enfadada, Jorge, porque estoy preparada desde primera hora de la noche. No me parece justo (…) Yo pensaba que me iban a mandar la comida antes, nadie me dijo que me la iban a mandar a la una de la madrugada”, se quejó. Y añadió, señalando al contenido revuelto de los tuppers: “¿Qué hago yo con esto, me lo podéis explicar?”