María Patiño confiesa que le hizo daño a María del Monte y le pide perdón en plena Nochebuena

"Te pido disculpas porque tú siempre estás para mí"

“Yo no he estado a la altura con María del Monte. Me llamaron del programa de Bertín Osborne para estar con ella y, no sólo no estuve, sino que tampoco contesté a sus llamadas después. Eres muy importante para mí y te quiero pedir perdón públicamete porque tú has hecho cosas por mi padre que nunca olvidaré”, le ha dicho, y luego se ha puesto a cantarle lo mucho que la quiere.