Isabel Pantoja ha sorprendido con una inesperada felicitación navideña a través de sus redes sociales. De esta manera, la tonadillera ha enviado un mensaje de paz y armonía para estas fechas tan señaladas: "Quiero desearos, desde mi corazón, unas felices navidades, que lo disfrutéis, que lo paséis bien, pero, sobre todo, que tengamos salud, muchísima salud, que es lo principal para poder felicitarnos muchísimos años más", es parte del mensaje que ha lanzado la artista.

"Esto va para mis fans, para mi gente, a la que adoro, que los tengo aquí (se lleva la mano al pecho), para todo el mundo porque son momentos de amor y este amor sigue aquí (se vuelve a tocar el pecho) para todos ustedes. Os quiero un montón, que seáis muy felices y que os quiero un montón", es el final de su mensaje. Una experta ha analizado estas palabras y sus gestos y destapa los mensajes ocultos que se esconden tras este vídeo de Isabel Pantoja.

Los mensajes ocultos de la felicitación de Isabel Pantoja

Eva García Ruiz no ha perdido detalles del vídeo de Isabel Pantoja y destapa, en exclusiva para el programa '¡Vaya fama!', lo que no es tan fácil de ver, como el lenguaje no verbal de la tonadillera mientras se dirige a sus fans. Ojo a todo lo que tiene que decir la experta: "Es una felicitación bastante tensa, está muy preparado tanto la puesta en en escena como lo que va a decir y se nota desde el primer saludo, desde que dice su nombre. El cuello sale disparado (lo mueve hacia un lado). Puede ser que lo haya ensayado muchas veces o le hayan insistido", comienza a analizar.

Además, la directora del Instituto Nacional de Sinergología desvela que, cuando la tonadillera se presenta, cuando dice su nombre, hay algo muy llamativo: "Hay tensión en la boca, en la comisura, quizás es por tenerse que presentar". "Cuando habla de la salud podemos observar unas manos en bucle, cerradas, para protegerse. Las manos tienen tensión", añade esta experta. Pero algo más llamativo es relativo a cuando Isabel Pantoja le desea una Feliz Navidad "para todo el mundo": "Al decir 'ustedes', la boca se va a replegar, se va a pinzar, se va a cerrar... es como 'no estoy diciendo todo lo que siento'. A mí lo que me genera esa felicitación es que hay algo que sobra", remata Eva García Ruiz.