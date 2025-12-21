Antía Troncoso 21 DIC 2025 - 13:42h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se abre en canal y confiesa una sensación que está experimentando: "Siento que me falta algo"

Isa Pantoja desvela el detalle que está haciendo por Alma, hija de Anabel Pantoja: "Lo estoy perfeccionando"

Isa Pantoja se abre en canal. La que fuera concursante de 'Supervivientes' sorprende a sus seguidores compartiendo una reflexión de lo más íntima sobre su hijo Cairo. La hija de Isabel Pantoja confiesa sentirse triste por un motivo relacionado con su recién nacido y que no ha dudado en explicar en mayor profundidad a través de sus redes sociales.

Desde que nació su segundo hijo, fruto de su relación sentimental con Asraf Beno, la influencer nos tiene acostumbrados a hablar abiertamente sobre su maternidad, explicando todos los cambios y sensaciones que está experimentando desde que se convirtió en madre por segunda vez hace apenas seis meses.

Si la última vez la hija de la cantaora hablaba con sorpresa sobre inesperado cambio que había notado en su pequeño, esta vez, la famosa se sinceraba como nunca, haciendo una reflexión muy personal sobre un tema que la tiene especialmente conmovida. Y es que Isa Pantoja no tiene problemas en mostrar con honestidad sus sentimientos, tanto en sus entrevistas televisivas, como en su última aparición en 'De viernes', en la que respondía a las disculpas de su hermano Kiko Rivera por el duro episodio de la manguera, como en sus redes hablando sobre sus problemas más cotidianos.

Isa Pantoja se emociona al hablar sobre su hijo Cairo

En esta ocasión, Isa Pantoja desvelaba el motivo, relacionado con su hijo, que le está provocando cierta tristeza: "Justo ahora, Cairo se ha dormido y no le he tenido que coger en brazos ni nada", comenzaba explicando. "Estaba en su cuna solo con su tuca y simplemente con ponerle la mano en el pecho y decirle "estoy aquí, tranquilo", él solito se ha dormido", explicaba la influencer visiblemente emocionada.

Esto ha hecho que la hija de Isabel Pantoja experimente una sensación un tanto agridulce, tal y como ella misma confesaba: "Estoy orgullosa y estoy emocionada, pero es raro porque es lo que yo quiero, que él aprenda a dormir solo, pero por otra parte, es como que pienso que ya no me necesita a mí. Mi bebé ya no es un bebé, es grande, entonces como que me da una pena. Siento que me falta algo".