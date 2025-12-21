El municipio extremeño de Don Benito suele adelantar el resultado de las elecciones de la comunidad

Don BenitoExtremadura celebra este domingo 21 de diciembre sus elecciones. Durante la mañana, los principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura han apelado a una participación masiva en los comicios autonómicos de este domingo con llamamientos a la esperanza, la dignidad, la democracia, las libertades y el cambio, y con un mensaje común en todos ellos: hoy se decide el futuro.

Una mañana en la que los ciudadanos extremeños se han acercado hasta los colegios electorales para depositar su voto y en la que, durante las primeras horas, han sido desplegados 1.199 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los cuales 733 pertenecen a la Guardia Civil y 466 a la Policía Nacional. Por provincias, 682 efectivos se encuentran en la de Badajoz y 517 en la de Cáceres.

¿Por qué Don Benito es el Ohio de Extremadura?

Precisamente, en Badajoz se encuentra una de las localidades que pueden ser claves durante estos comicios. El municipio de Don Benito se ha convertido a lo largo de los años en un fiel reflejo de lo que ocurre en las elecciones autonómicas de Extremadura.

Sus resultados suelen anticipar tendencias que después se confirman a nivel regional. Es decir, el municipio de Don Benito es el verdadero termómetro político de las elecciones extremeñas.

El motivo viene dado por varias razones, entre las que destacan la diversidad social y económica del municipio. Don Benito cuenta con una población amplia y variada, en la que conviven trabajadores del campo, del sector servicios, pequeños empresarios y funcionarios. Esta mezcla hace que el comportamiento electoral del municipio se parezca mucho al del conjunto de Extremadura, donde también existe un equilibrio entre el mundo rural y el urbano.

Es decir, los factores sociales y económicos de Don Benito reflejan en una muestra pequeña la realidad de Extremadura.

Otro factor clave es la participación. Don Benito suele registrar niveles de participación similares a la media extremeña, lo que refuerza la validez de sus resultados como indicador general.

También influye su peso demográfico dentro de la provincia de Badajoz. Aunque no es la capital, Don Benito es uno de los municipios más poblados y con mayor actividad económica, lo que le da una relevancia especial en los resultados electorales provinciales y autonómicos.

En definitiva, Don Benito refleja lo que puede pasar en las elecciones autonómicas porque reúne muchas de las características sociales, económicas y políticas de Extremadura.

Por eso, los analistas políticos comparan el municipio extremeño con Ohio. Y es que este estado de Estados Unidos es una de las zonas denominadas como 'termómetro político' en las elecciones a la Casa Blanca. La mayoría de los años que se celebran comicios en EEUU, los resultados oficiales son prácticamente iguales a los conseguidos en el estado de Ohio.

Gran dispositivo de seguridad en las elecciones de Extremadura

El dispositivo de seguridad previsto para la jornada electoral de este domingo en Extremadura está formado por 1.199 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de ellos 466 de la Policía Nacional y 733 de la Guardia Civil. Por provincias, 682 efectivos conforman este operativo en la provincia de Badajoz y el resto, 517, en la de Cáceres, según los datos aportados en rueda de prensa por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Ha indicado que las cerca de 1.400 mesas electorales se han constituido de forma "correcta", sin hechos relevantes salvo "alguna incidencia puntual relacionada con la falta inicial de papeletas en algún colegio, situación resuelta con rapidez", concretamente en Plasencia. Quintana ha manifestado que la Delegación del Gobierno "ha colaborado de forma estrecha con la Junta de Extremadura" en la organización de esta jornada electoral.