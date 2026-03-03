Logo de telecincotelecinco
Logo de Casados a primera vistaCasados a primera vista
Avances

Avance | Dos parejas abandonan su experiencia en 'Casados a primera vista' antes de la decisión final: "No voy a poder mirarle a los ojos de la misma manera"

Avance | Dos parejas ponen punto y final a su experiencia en 'Casados a primera vista': "Nunca más voy a poder mirarle a los ojos de la misma manera"
Avance | Dos parejas abandonan su experiencia en 'Casados a primera vista'. telecinco.es
Compartir

En el siguiente programa de 'Casados a primera vista', la semana de la familia traerá la vuelta al origen de muchos de ellos, con reencuentros muy esperados por todos y 'nuevos comienzos' que darán un soplo de aire fresco a más de una pareja. No obstante, la tensión también va a florecer, con momentos muy incómodos y algún que otro 'tierra trágame'.

Además, una nueva cena grupal va a poner en jaque a uno de los matrimonios más sólidos del vecindario. Y es que las preguntas del resto de parejas sacarán a la luz alguna que otra confesión de este matrimonio que hará que estalle todo por los aires.

PUEDE INTERESARTE

Por otro lado, dos matrimonios abandonarán el experimento antes de tiempo, poniendo punto y final a su aventura en 'Casados a primera vista' y, todo ello, horas antes de la gran decisión final.

¿Triunfará el amor en alguno de los matrimonios? Lo descubriremos en el próximo programa de 'Casados a primera vista'. ¡No te lo pierdas! El próximo lunes, a las 23:00 horas, en Telecinco.

Temas