¡No te pierdas el siguiente programa de 'Casados a primera vista'!: el próximo lunes, a las 23:00 horas, en Telecinco

¡Sorpresa total! La respuesta de Natalia y Laura a la propuesta sobre Milton y Lorenzo de los expertos: “¿Aceptaríais cambiar de marido?”

En el siguiente programa de 'Casados a primera vista', la semana de la familia traerá la vuelta al origen de muchos de ellos, con reencuentros muy esperados por todos y 'nuevos comienzos' que darán un soplo de aire fresco a más de una pareja. No obstante, la tensión también va a florecer, con momentos muy incómodos y algún que otro 'tierra trágame'.

Además, una nueva cena grupal va a poner en jaque a uno de los matrimonios más sólidos del vecindario. Y es que las preguntas del resto de parejas sacarán a la luz alguna que otra confesión de este matrimonio que hará que estalle todo por los aires.

Por otro lado, dos matrimonios abandonarán el experimento antes de tiempo, poniendo punto y final a su aventura en 'Casados a primera vista' y, todo ello, horas antes de la gran decisión final.

¿Triunfará el amor en alguno de los matrimonios? Lo descubriremos en el próximo programa de 'Casados a primera vista'. ¡No te lo pierdas! El próximo lunes, a las 23:00 horas, en Telecinco.