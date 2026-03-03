Exclusiva | Las imágenes del enfrentamiento entre Silvia Bronchalo con la empleada que la ha denunciado

Nuria Morán 03 MAR 2026 - 12:21h.

'El Programa de Ana Rosa' ha accedido en exclusiva a la secuencia completa del enfrentamiento entre la madre de Daniel Sancho y la denunciante

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, fue denunciada por una vigilante de seguridad tras un altercado en el que habría habido una agresión por parte de la ex de Rodolfo Sancho, según la denunciante.

En diciembre del 2024, meses antes de la supuesta agresión que ha denunciado esta vigilante de seguridad, ya se aprecia una evidente tensión entre ambas. Las imágenes demuestran cómo esta empleada se dirige a Silvia en términos despectivos.

Este video sería clave porque demostraría que la empleada y Silvia Bronchalo sí que se conocían

La madre de Daniel Sancho decide grabarlo todo. Este video es la clave porque sitúa el conflicto en el tiempo y demuestra que sí que conocía a Silvia desde hacía meses, en contra de lo que le explicó a la policía.

