Pedro Jiménez 02 MAR 2026 - 03:23h.

La catalana, fuera de sí ante el presentador después de sus palabras mencionando su curva del amor: "¡Todo lo que cuentas es mentira!"

Una gran bronca ha tenido lugar a pocos días de la gran final de 'GH DÚO'. Todo ha ocurrido en pleno debate electoral, cuando los concursantes han tratado el tema de la limpieza. Un tema que ha traído consigo mucha cola en la casa de Tres Cantos y que ha generado mucha tensión en el debate, hasta que en un momento dado Carlos Lozano ha pronunciado unas palabras sobre Anita que han hecho que esta estalle y se fuera del salón.

Y es que, sin duda, Carlos Lozano le ha dado a Anita donde más le podía doler. La catalana acababa de protagonizar su curva del amor hace escasos minutos y el presentador ha señalado lo siguiente: "¡Lo que diga 'falsita' Williams me da igual! Es mentira todo lo que ha contado, ¿para qué me la voy a tragar?". En ese momento, Anita se ha dirigido a Carlos Lozano y se ha puesto cara a cara con él: "¿Es mentira?", ha dicho hasta en dos ocasiones.

"Sinvergüenza asqueroso de m*****, que tienes una p*** m***** de vida!", ha dicho Anita Williams, fuera de sí y a gritos, mientras el resto de compañeros han tenido que separarla. "¡Que estás podrido!", ha exclamado, una y otra vez y yéndose del debate electoral. "Todo es mentira. Todo lo que cuenta es mentira", ha señalado Carlos Lozano, sin ceder nada y dándole igual cómo se acababa de poner Anita hace unos instantes.

Ion Aramendi se ha visto obligado a intervenir después de lo que acababa de ocurrir, pero ya era tarde: Anita se había ido del salón y estaba en pleno jardín muy afectada por las palabras de Carlos Lozano. De hecho, el resto de compañeros se han echado encima de Carlos Lozano: "Que pierdes las formas", ha dicho Gloria, que no se ha acobardado a la hora de dar la cara por su amiga de concurso.