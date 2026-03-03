¡Sorpresa total! La relación de Marc y Ainhoa da un giro radical y acaban teniendo un momento íntimo bajo las sábanas
La relación entre Marc y Ainhoa ha dado un giro desde que lograron salir del bucle en el que estaban metidos. Poco a poco han ido avanzando y han llegado incluso a compartir un momento íntimo bajo las sábanas.
Ainhoa expresa cómo se siente: "Estamos los dos ahora como diciendo hemos perdido el tiempo". Ambos se dejaron llevar en la cama y, tras ese acercamiento, Ainhoa finalmente ha perdonado a Marc.
Los expertos les preguntan si desean continuar o prefieren abandonar el experimento e irse cada uno por su lado. Tras reflexionar, Marc se sincera y admite que no sabe cómo acercarse a ella: "Estoy frustrado, no se como acercarme a ti". Ainhoa, por su parte, le pide sinceridad: "Si no te gusto me lo dices, no me tomes el pelo".
Marc sigue dudando: "Mi corazón me dice que siga y mi cabeza me dice que me vaya", aunque Ainhoa no termina de creerle: "Me ha parecido super forzado". Llega entonces el momento de tomar la decisión: Ainhoa decide seguir, mientras que Marc opta por abandonar. Aun así, continúan viviendo como pareja.
Después de la decisión, ambos mantienen una conversación en la que Marc le explica que le gusta, pero no sabe cómo gestionarlo. Ainhoa le pide que se abra con ella: "Háblame, se sincero conmigo. Yo tengo mucho miedo a que me hagas daño". Marc responde con honestidad: "Me gustaste desde que te vi, hay cosas de ti que me gustan, haces las cosas con alegría, como si fuera todo la primera vez".
Las chicas se sorprenden con lo que Ainhoa les cuenta: "Anoche tuvimos una conversación bastante importante y vi a un Marc que no conocía. En el coche nos abrazamos y nos besamos". Marc también se lo confiesa a los chicos, sorprendiéndolos al contar que se besaron.
Marc y Ainhoa comparten con los expertos cómo ha evolucionado su relación desde que decidieron continuar. Marc explica cuándo empezaron a mejorar: "Empezamos a hablar y notábamos que habíamos perdido el tiempo". Ainhoa reconoce que al principio iba demasiado deprisa: "Vine con mucha ansia, con demasiada energía para él y quería todo para ya".
Además, aclaran en qué punto se encuentran actualmente: "Dormimos juntos, dormimos abrazados, hay caricias y de momento hasta que no tengamos buena base estamos bien".