“No vayas de niña buena, que de niña buena no tienes nada (…) me has vacilado, me has intentado humillar”, le dijo él. A Andrea le sentaron muy mal esos comentarios y decidió marcharse: “Que tengas educación, que dejes hablar. Yo me he levantado para darte un abrazo con educación así que te relajas y vuelvo a entrar”, le espetó. Y añadió: “Cuando te relajes te hago el pasillito, para que veas lo guapa que estoy”. Mientras, Roberto aplaudía con ironía.