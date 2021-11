Cuando volvieron a España siguieron viéndose y quedando y la chispa volvió a resurgir entre ellos. El pasado lunes en el debate de ‘La última tentación’, los dos confirmaron que se liaron el pasado verano , aunque Manuel aseguró que no fueron solo besos, sino que llegaron a acostarse. Lucía se enfadó mucho , lo negó e incluso lloró de rabia, acusando a Manuel de ser un mentiroso y poniendo punto y final a su recién recuperada amistad.

Manuel ha publicado un enigmático mensaje en sus stories de Instagram y la destinataria parece ser Lucía. “Hay personas que han tenido el poder de hablar durante meses por su canal de mtmad… la facilidad de poner en duda muchísimas cosas… y aun así he sido caballero en no sacar cosas que demuestran la manera en la que vendes a tu actual pareja… ¿Te pregunto una cosita? ¿Sabe tu actual pareja que me mandabas todo? Todo es todo… Porque tengo pruebas de con quién se acuesta y se levanta cada uno. La gente os ha calado y por eso soy feliz”.