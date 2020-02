Ismael abandona solo 'La isla de las tentaciones' y Andrea se da una oportunidad con Óscar

Andrea se rompe nada más ver a Ismael: "He hecho lo que he sentido"

A los pocos minutos de llegar a la hoguera final, Andrea no ha podido evitar las lágrimas al ver al que fuera su novio durante dos años. " He hecho lo que he sentido ", se ha justificado. " Estate tranquila, no te voy a faltar el respeto en ningún momento . Simplemente creo que hay cosas que tenemos que hablar. Has hecho lo que has sentido, no te sientas culpable por nada", le ha respondido él.

Andrea, sobre Óscar: "Con él puedo ser yo cien por cien"

Andrea ha sido muy clara con Ismael. "Creí que eras el hombre de mi vida pero ahora te miro y no siento lo mismo". La joven ha sido franca con su pareja y le ha confesado sus sentimientos por el soltero. "Con él me siento cien por cien yo y he visto en él que me despierta cosas que a lo mejor contigo no se me despiertan. Me da pena darme cuenta de esta manera. Yo vine aquí pensando que era el hombre de mi vida pero le miro y no siento lo que sentía antes"