La venganza de Andrea a Óscar: "Él se pensaba que iba a volver a caer"

La participante no ocultó que Manuel le gusta mucho . Por su parte, el gaditano tonteó a más no poder con ella en su primera noche juntos y acabó invitándola a dormir a su habitación . Andrea compartía entonces habitación con Óscar pero no se lo pensó dos veces.

"Tú te ibas a liar con Óscar si no llega a entrar Manuel", apuntó. Andrea lo negó en rotundo aunque él no le creyese: "No me iba a liar. Lo que él se pensaba que iba a llegar aquí e iba a caer otra vez. Pero si tú quieres algo con una persona tienes tiempo fuera. Yo no he hablado en la vida con él fuera", respondió Andrea.