“ Yo no quiero estar contigo ”, le espetó Christofer a Fani. Ella intentaba explicarse, pidiéndole que no malinterpretara las imágenes, aunque también reconociendo que vistas de forma aislada son muy fuertes.

Hubo un momento en la hoguera en la que Fani se enfadó mucho con Christofer e incluso le reprochó su comportamiento en la relación que los dos mantienen desde hace años. “Yo no quiero estar con una persona que me tiene todo el día cohibida y estoy contigo”, le dijo.

Sandra Barneda le preguntó a Christofer si Fani es la mujer de su vida y él, a tenor de lo visto, lo dudó. Su novia no se quedó callada y volvió a reprocharle su actitud en la pareja: “Es que a lo mejor tú no eres el hombre de mi vida porque tú no me complementas en nada. He tenido mil broncas contigo y a lo mejor tenía que pasar esto para que nuestra relación se termine porque no tengo los huevos necesarios de dejarte, porque siempre vuelves”.