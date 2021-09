"No me trae buenos recuerdos, la verdad", decía con la voz rota. La última vez que había estado ahí había sido para poner punto y final a su relación con Fani después de que ella le fuera infiel con Rubén Sánchez. " Me trae mucho dolor. Es todo. El sitio, las antorchas, la hoguera, la tablet, todo...", terminó por decir rompiéndose.

Lucía, a su vez, se ve diferente. "Soy una Lucía más segura de sí misma y de su relación. Más fuerte. Creo que no tengo nada que ver con la Lucía del año pasado. Estoy nerviosa pero no tanto como pensaba. Me he hecho más fuerte y además Isaac me transmite más seguridad. Confío más en él que lo que confiaba en Manuel", explicó.