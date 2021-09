Andrea se deja llevar: se olvida de Óscar para besarse y pasar su primera noche con Manuel

Andrea no pudo ocultar que la llegada de Manuel le alegraba mucho. Con ello, se olvidó del tonteo que hasta ahora había tenido con Óscar, el soltero con el que tuvo un romance en el pasado.

Y siguiendo las directrices del comentado destino, Andrea decidió que esa noche no compartiría habitación con Óscar , como hasta ahora, sino con Manuel .

A la mañana siguiente, Manuel y Andrea eran la comidilla de la casa. Muchos no entendían el giro de acontecimientos. En especial Óscar , que se mostraba visiblemente molesto .

"Tú te ibas a liar con Óscar si no llega a entrar Manuel", le apuntó Lester a Andrea. Ella lo negó rotundamente y explicó lo que podría haber sido una 'venganza' al soltero. "Él se pensaba que iba a llegar aquí e iba a caer otra vez. Pero si tú quieres algo con una persona, tienes tiempo fuera. Yo no he hablado en la vida con él fuera", sentenció.