“Novia seria no tenía pero sí que tenía una persona”, comenzaba Julián. “Estaba conociendo a una persona”. Nagore, mofándose del tentador, comentaba: “Siete años lleva conociendo a una persona”. “Yo soy una persona que necesito bastante tiempo para dar el paso. Aún así, yo me equivoqué también por la parte que me toca y lo primero que hice cuando llegué a España fue pedirle perdón y contárselo”. Además, Julián contó que sigue con esta chica tras su paso por ‘La Última Tentación’.