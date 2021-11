A él no le han terminado de gustar ciertas actitudes que ha visto de su novia estando en la villa, sin embargo ha reconocido que está muy enamorado de ella y ambos decidían empezar de cero , dejando en la isla todas las diferencias que no han conseguido separarles.

Lester salda esta aventura 'dando carpetazo' a Cristian al considerar que le traicionó por ir diciendo esas cosas. Pero aunque estaba convencido de que su novia no lo había hecho, no pudo evitar preguntárselo en la 'hoguera final'. Ella aseguró que no y acabó confesando públicamente que desde que falló a Lester en una ocasión, no solo no lo ha vuelto a hacer sino que se dio cuenta de lo muy enamorada que está de él.