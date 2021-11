Christofer explicó por qué había decidido volver a perdonar a su novia. “Las palabras que me dijo en la hoguera fueron difíciles de olvidar. He querido darle otra oportunidad. Para saber si todo lo que me dijo en su día es cierto tengo que estar con ella ”, explicó. Luego añadió que, a día de hoy, se lo está demostrando.

Fani aseguró que su traición con Rubén no tuvo nada que ver con la de Julián. De la primera no se arrepintió y se sentía muy atraída por él, pero con Julián no le ocurrió lo mismo. Además, también vio un enorme cambio en Christofer que le hizo tener incluso más sentimientos por él: “Me sorprendió muchísimo que sacara ese carácter y también me gustó que no me pusiera las cosas fáciles para yo poder luchar por él”.