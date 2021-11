Una vez Lester y Patri habían recordado estos momentos a través de imágenes, Lester pedía a su chica que fuese sincera con este tema. Patri negaba haber tenido algo con Cristian y se rompía recordando que anteriormente sí que habrá tenido un desliz: “Yo no sabía lo que sentía por Lester, no quería quererle y necesité pegarme el golpe, necesité fallarle para darme cuenta de que lo quería. Y desde entonces nunca le he faltado el respeto ni he tenido nada con nadie porque yo te quiero”, contaba Patri.