Lester y Cristian se encontraron en un círculo de fuego y el canario no creyó a su amigo. Es más, tras una tensa bronca, decidió poner punto y final a su aventura en el programa.

Lester llevaba al cuello durante ‘La última tentación’ un collar que, según él, le había regalado Cristian como símbolo de su amistad. Cuando se reencontraron en el círculo de fuego y como símbolo de que ya no eran amigos, lo lanzó a la arena: no quería seguir llevándolo.

Cristian ha hablado sobre ese collar en sus redes sociales y ha acusado a Lester de mentiroso: “El collar ese me lo cogiste tú y te lo quedaste porque quisiste. Te has hecho la víctima, yo no te regalé nada, lo cogiste tú y te lo quedaste. Y con toda la cara dice que era mi regalo”.