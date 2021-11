Lester y Patry se conocieron en 'La isla de las tentaciones 2' y ahora estaban poniendo a prueba su amor

Patri y Lester reconocieron infidelidades por ambas partes en el principio de su relación

El tema principal de su hoguera eran las dudas de Lester sobre si Patri había tonteado o no con Cristian

‘La Última Tentación’ llega a su final y lo hace con las temidas Hogueras Finales, en las que las parejas deberán decidir si quieres continuar con sus parejas o si por el contrario esta experiencia les ha servido para comenzar una nueva vida por separado. Una de estas Hogueras supuso el fin de la relación entre Lester y Marta Peñate su edición de ‘La Isla de las Tentaciones’. Esta vez, Lester se reencuentra con Patri, su actual pareja.

El canario era el primero en llegar a la Hoguera y reconocía llegar muy nervioso pero ilusionado por reencontrarse con su chica y con muchas ganas de aclarar muchas cosas: “Me gustaría escuchar de su boca realmente lo que ocurrió entre ella y Cristian y que de verdad me quiere y quiere estar conmigo”, confesaba. Además, reconocía que lo que más necesitaba era irse con Patri y que no estaba preparado para irse solo.

A la llegada de Patri, los dos se fundían en un romántico beso y se decían lo mucho que se habían echado de menos. “Yo no sé qué sabrás de lo que viví, pero fue una situación bastante difícil los primeros días. Con Marta empezamos a muerte pero hemos idos solucionando nuestras cuentas pendientes”, explicaba Patri. Además, contaba lo mal que lo había pasado con todo lo que ocurrió con Cristian: “Entró y empezó a hablar por detrás con compañeros. Que tenía información, que si él y yo habíamos hablado hacía dos meses. Eso no es verdad. No quiero saber nada de esa persona”, comentaba Patri.

Tras el primer visionado de imágenes, Lester era claro con Patri: “He terminado una amistad con una persona a la que consideraba mi amigo aquí y lo he mandado a su casa porque te lo ha hecho pasar mal y me ha faltado el respeto a mí. Pero yo necesito que tú me digas a mí sí, aunque sea de forma irónica, tú has tenido un tonteo con él”, preguntaba.

Por su parte, Patri contestaba con un rotundo “no” y explicaba por qué se ha sumado tanta gente al rumor que había sobre ella y Cristian: “Él ha ido por detrás uno a uno, ellos son sus amigos y le van a proteger. Ellos dicen que yo he tonteado con él pero eso no es verdad. He conocido a Cristian fuera y en la vida tendría nada con él porque es una persona fría y calculadora”.

Una vez aclarado lo de Cristian, Patri se rompía recordando un error del pasado: “Yo no sabía lo que sentía por Lester, no quería quererle y necesité pegarme el golpe, necesité fallarle para darme cuenta de que lo quería. Y desde entonces nunca le he faltado el respeto ni he tenido nada con nadie porque yo te quiero”, decía Patri entre lágrimas, reconociendo que al principio de su relación había engañado a Lester.

“Yo estuve con otro chico cuando él estaba muy ilusionado por mí y en ese momento sentía más él por mí y yo por él. A raíz de eso y de que él estuvo con otras chicas, dejamos un tiempo y nos dimos cuenta de que nos necesitábamos y queríamos estar juntos”, reconocía Patri. Por su parte, Lester decía que lo había pasado mal en ese momento y reconocía otro error: “Se lo devolví por mil”.

La decisión final de Lester y Patri

Sandra les pedía a Lester y Patri mirarse a los ojos y ser sinceros el uno con el otro. La primera era Patri: “Soy muy feliz de haber vuelto aquí contigo, de haberme dado cuenta de que lo que siento por ti es real y que nunca te haría daño ni te cambiaría por nadie”, decía.