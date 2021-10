"¿Crees que debería ir o no?", le preguntaba Lucía a Manuel. "Sí, pero no quiero que te vayas de aquí", le confesaba él. "¿Y qué hago? ¿Le doy otra oportunidad y vuelvo aquí? No, me voy a mi casa y ya está, y no hago el ridículo de mi vida. Yo creo que va a venir en plan diciendo que se ha dado cuenta de que no quiere estar conmigo...", aseguraba ella.