Christofer ha empezado con mucho sufrimiento su experiencia en ‘La última tentación’. El novio de Fani ha estallado en la primera hoguera tras ver las imágenes de su chica con Julián , con el que ha pasado del odio al amor en muy poco tiempo. Tras ver el primer vídeo, Christofer se negó a que le pusieran más imágenes. “ Ya no aguanto más estas mierdas , no las aguanto”, gritó, muy enfadado.

Antes de comenzar, Christofer se mostraba seguro de sí mismo, aunque no tanto de Fani: “Tengo miedo, pero a la vez en estos años he aprendido a quererme más. Lo que tenga que ver me lo voy a tomar de otra manera. Creo que no tiene tentaciones allí, aunque tampoco voy a poner la mano en el fuego porque la última vez me quemé”.