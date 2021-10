En la última entrega de ‘La Última Tentación’ pudimos ver cómo en Villa Playa celebraban el cumpleaños de Fani. Julián, su cuenta pendiente y con quién empezó enfrentada esta aventura, estuvo en todo momento muy pendiente de ella e incluso le regaló un ramo de flores y le dedicó un baile. Tanto se acercaron que Fani y Julián terminaron en la piscina dándose un pasional beso. Pero eso, Fani acude al plató de ‘El Debate de las Tentaciones’ para tratar de explicarse.

“Me gustaría saber qué siente en ese momento en el que besas a Julián. ¿Qué ocurre en ese momento en tu cabeza?”, preguntaba Barneda. “En ese momento en lo que pienso es en Christofer, la cagada que he hecho, en que me he portado fatal, me he dejado llevar. Estaba de fiesta, estaba jugando, estaba haciendo lo que me diera la gana sin pensar en las consecuencias”, explicaba.

Más tarde, Sandra Barneda preguntaba a Fani por qué no había parado antes: "Si tenías esas dudas, si estabas sintiendo que te daba morbo Julián, ¿por qué no paras, te encierras en la habitación y pides una Hoguera de Confrontación?". Fani se explicaba: "Yo me di cuenta de la cagada que había hecho". Sin embargo, esa explicación no bastaba para Nagore Robles: "¿Pero antes no te das cuenta?", aunque Fani asegura que no, porque no se había besado con él.

Una explicación que no valió para los colaboradores: "Tú sabías que se estaba calentando la cosa", le decía Nagore. Fani entonces preguntaba si no podía bailar y pasárselo bien, un comentario que no aceptó la colaboradora: "No le des la vuelta, no tergiverses. No me trates de tonta, que no somos tontas, ni tú, ni yo, ni el resto de España que lo ve. Tú estás jugando con fuego y lo sabes", reprochaba Nagore.

Lo que pasó debajo del agua