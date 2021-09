Christofer y Roberto estaban solos en Villa Luna tras la marcha de Lucía, Alejandro y Patri y aprovecharon para comentar cómo fue la primera hoguera. Los dos vieron imágenes de sus novias que no les gustaron nada y que han puesto en jaque sus relaciones. “Yo no digo que no se lo pase bien, se lo puede pasar bien de muchas maneras, pero no hace falta soltar esos comentarios o esos gestos, sobran”, dijo Christofer, refiriéndose a la actitud de Fani con Julián.