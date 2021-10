Fani lo tiene claro: "No descarto volver a planear mi boda"

Fani comenta que se está planteando mucho su relación con Christofer

Confirma que se plantea volver a planificar su boda

La última vez que se vieron, Christofer no quería volver a saber nada de ella

Las parejas de ‘La Última Tentación’ ya llevan separados muchas semanas y se nota cada vez más las ganas que tienen todos de volver a verse a ver. Incluso algunos, como Fani, empiezan a fantasear con el futuro con sus parejas y más teniendo en cuenta que la última vez que vio a Christofer fue en una hoguera de confrontación pedida por ella tras besarse con Julián.

“Me estoy replanteando mucho mi vida, mi relación. No descarto el volver a planear la boda”. Patri aconsejaba a su amiga espera a volver a España y a la realidad para plantearse las cosas. Pero Fani seguía ensimismada en su idea de relación: “Mi chico podrá tener los defectos que tenga, al igual que yo, pero es un buen hombre, es guapo, alto, baila bien… Yo le quiero en mi vida y me he dado cuenta aquí. La chispa que nos faltaba ha vuelto”.

Fani tiene claro que Christofer es el amor de su vida

“Si a mí me diese igual Christofer estaría haciendo lo que Andrea, lo que me diera la gana. Pero es que no me da igual”. Patri intentaba que no fuese un monólogo añadiendo que ve en Cristofer a una persona muy valiente: “Si fuera él, te lo prometo que yo no hubiese vuelto aquí, y le da igual lo que piense la gente”.

Fani tiene claro que lo suyo con Christofer va para adelante: “Tía, le he demostrado que puede confiar en mí, que he ido a una hoguera. Le quiero, ya está”. Además Fani admite que no sabe cómo afectará su paso por el programa a su relación: “Tengo dudas de cómo esto nos va a perjudicar o nos va a reforzar. Le quiero más de lo que yo pensaba”.