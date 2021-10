Fani está pasando por una montaña rusa de emociones desde que se besase con Julián en la piscina de Villa Playa y se enfrentase a la Hoguera de Confrontación con Christofer. Ambos decidieron continuar con la aventura de ‘La Última Tentación’, pero la madrileña ya no es la que llegó a las playas de República Dominicana.

Arrepentida de lo que pasó con su cuenta pendiente, Fani no pudo más y se rompió en su habitación desahogándose con Patri y contándole a su compañera las carencias que tiene con Christofer en su relación: “¿Tú crees que Lester estará hablando con Christofer?”. Patri le respondía que sí, ya que fue Lester quien les incitó a ese beso.

“Estoy mazo rayada por Christofer tía. Creo que yo voy de dura”, decía mientras lloraba. Patri reconoce no entender a Fani, por eso ella intenta explicarle por qué situación pasa: “Necesito que espabile en cosas, tía. Yo no quiero que cambie su carácter, porque yo necesito es carácter de tranquilidad. No podría tener, por ejemplo, un Julián en mi vida o un Rubén. Nos mataríamos”.