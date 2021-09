Gonzalo quiso abrirse en la isla y volvió a recordar a su ex, "yo hubiese preferido que me pusiera los cuernos, a que me dejara como me dejó. Fueron 7 años, podría esperar un día y me dejaba en casa", les ha contado recordando lo que sucedió en el programa hace más de un año, "pero entiendo que sino me dejaba ahí no me dejaba”, ha añadido.