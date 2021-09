“Yo estoy flipando… Vine de tentación para gozarlo , para divertirme, y ahora me encuentro aquí sentado… tenía muy claro que no iba a venir aquí de pareja”, comenzó contando el Lobo. Llegar a la villa le provocó un gran impacto e incluso se puso en la piel de Jesús , el exnovio de Marina ( con la que se lio en la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones ’): “He estado pensando en los chavales del año pasado, te lo juro. Me estaba sintiendo hasta mal”, comenzó expresando. En ese momento, Andrea le respondió: “Ahora vas a aguantar a uno como tú, que venga de chulito”.

Sobre todo se acordó de uno de los participantes… “ Me acuerdo de la carita del pobre Jesús , porque el chaval qué va a hacer, me da remordimiento y todo”, reconoció Isaac.

Aun así, cree que Lucía debe estar tranquila: “Tiene que entender que yo no soy el mismo que su ex, Manuel, me tiene que tener confianza plena”. Además, Isaac aseguró que sus compañeras (Fani, Andrea y Mayka) no suponen una tentación: “Soy un soltero 10 y una pareja 10”.