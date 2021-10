Roberto y Manuel se ven cara a cara en 'El círculo de fuego' y pasan de las 'pullitas' a criticar a Andrea

Manuel ha sido el chico con el que Andrea ha sido infiel a Roberto

Roberto le pide explicaciones a Manuel en el 'Círculo de fuego'

Los participantes pasan del mal rollo a la camaradería

Roberto tenía ganas ya de encontrarse con Manuel en 'La última tentación'. El gaditano había sido el chico con el que Andrea, su novia desde hace ocho meses, le fue infiel en el paraíso. La historia venía, además, de largo. Roberto se había enterado en la isla de que Andrea y Manuel habían tenido algo justo una semana antes de comenzar el reality. Por si fuera poco, acabaron lo acabaron consumando en Villa Playa.

"Manuel es el chico con el que Andrea está ahora y me puede ayudar a buscar respuestas. Quiero preguntarle por qué me ha faltado el respeto y si no han pensado en el daño que me pueden haber hecho.

Serán más de 30 segundos de fuego, ¿no?", comentó Roberto con Sandra Barneda momentos antes de enfrentarse a Manuel en el 'Círculo de fuego'.

Cuando Manuel llegó, no tardó en responderle a su 'pullita' sobre los treinta segundos, que era una clara referencia a las palabras que dijo en su día Fiama sobre lo que había durado Manuel en su encuentro tórrido en el baño.

"Quizás 30 segundos es lo que he tardado en quitarte a ti la novia. Por lo demás, no tengo nada en contra tuya. Creo que te he quitado un peso de encima. Mereces algo mejor", le dijo Manuel a Roberto dando comienzo así a un 'Círculo de fuego' que ha sido como una montaña rusa de emociones.

Manuel aconseja a Roberto sobre Andrea

Pero lo llamativo de su encuentro fue cómo la situación que comenzó con una tensión palpable entre ellos acabó tornándose en una sorprendente camaradería. Roberto le preguntó a Manuel por qué estaba con Andrea y él le contó que no solo no estaba sino que no la quiere como pareja.

El todavía novio de la participante pasó entonces a bajar su defensa y a mostrar una actitud más comprensiva. "Siento rabia. Pienso que tendría que haber hecho las cosas mejor. Tú no porque estás soltero y puedes hacer lo que quieras", comentó. "Díselo a ella y no te bajes del burro", le aconsejó Manuel.

Además, Manuel le pidió disculpas a Roberto por si había hecho comentarios que pudieran dolerle: "No he querido menospreciarte", aseguró. "Me gusta que venga de este modo porque se ve que es humilde. Si no, vendría atacándome", agradeció Roberto después.

Roberto y Manuel zanjan sus asuntos pendientes

Aún con todo, Sandra Barneda le preguntó a Manuel si le molesta que le recuerden lo de los treinta segundos. "Yo no tengo que decir nada malo de este chaval. Lo único lo de los 30 segundos porque me ha hecho gracia. A mí me da igual, sé que no fueron treinta", prometió Manuel. "Fueron quince, ¿no?", respondió Roberto con un guiño. "Fueron diez y me sobraron cinco. Pregúntale a tu novia cuando la veas", contestó el gaditano.

Parecía que el buen rollo reinaba entre los participantes cuando de nuevo volvía la batalla de 'pullitas'. Antes de despedirse, Manuel le soltaba a Roberto que le preguntase a Andrea con quién de los dos se lo había "pasado mejor". Roberto le señaló que con él llevaba ocho meses.

Finalmente, Manuel y Roberto zanjaron sus asuntos pendientes pero el novio de Andrea no quiso estrecharle la mano al gaditano a pesar de la conversación que habían tenido. Cuando Manuel se fue por el camino de antorchas terminando así su aventura en 'La última tentación', Sandra Barneda se despidió con un guiño.

Manuel se despide de Andrea: "Quédate soltera"