Avance exclusivo | Jesús duda de Marina: “Yo no voy a estar con una persona que está enamorada de su exnovio”

Todo parecía ir bien y los dos estaban muy ilusionados, aunque Jesús seguía sin tener plena confianza en Marina debido a la traición que sufrió hace un año, cuando ella le fue infiel con Isaac . Todo parecía diferente ahora, pero en su primera hoguera en 'La última tentación', Jesús va a sufrir un duro golpe que le hará dudar: “Y o no voy a estar con una persona que sigue enamorada de su exnovio” .

Lester no se esperaba lo que iba a descubrir de Patri. Cristian y Marta revelaron en Villa Playa que la novia de Lester había tonteado y se había insinuado varias veces a Cristian , la última poco antes de entrar en ‘La última tentación’.

Ante todas las nuevas informaciones que le estaban llegando, Lester lanzó una advertencia: “Me parece que está yendo por un camino equivocado. A lo mejor soy yo el que se está equivocando, pero lo dudo mucho. No quiero sacar falsas conclusiones hasta que no tenga pruebas y Patri o Cristian, uno de los dos, me expliquen esta tontería que estoy escuchando”.