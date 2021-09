La presentadora ha revelado que, durante la grabación, fue descubriendo tramas de los protagonistas que no sabía que tenían . ¡Incluso hay algunas que se remontan solo a una semana antes de que empezara el viaje! “Desconocíamos tramas que existían entre ellos a pesar de ser de ediciones distintas”, explicó. Además, las parejas tendrán que encontrarse cara a cara con sus cuentas pendientes... y hay algunos que no se veían desde hace mucho.

Sandra Barneda ya conocía a casi todos los participantes de ‘La última tentación’ de otras ediciones, aunque no se reencontró con ellos hasta que empezaron a grabar. “ Les tengo cariño, charlas con más complicidad (…) y tengo un paso más de cercanía que creo que se nota”, dijo.

“Una de las cosas que más me sorprendieron fue su reencuentro con la isla, a mí me sigue poniendo la piel de gallina ver cómo se emocionan”, añadió la presentadora. Además, desveló que “a mí hay alguien que me emociona muchísimo porque dio un discurso de aprender, de que en la vida estamos para crecer. Se lo agradecí luego porque fue como una lección”.