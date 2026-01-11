Keir Starmer aborda con sus aliados europeos un posible despliegue militar en Groenlandia, según un medio británico

Donald Trump dice que EE.UU hará "algo" con Groenlandia: "Si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas"

El primer ministro británico, Keir Starmer, mantiene conversaciones con aliados europeos sobre un posible despliegue militar en Groenlandia, en el marco de una eventual misión de la OTAN destinada a reforzar la seguridad en el Ártico, según publica este domingo ‘The Telegraph’.

La iniciativa, que comenzó a debatirse el pasado jueves en Bruselas, busca responder a las preocupaciones expresadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posible acción de Rusia o China en la región.

Una misión militar bajo el paraguas de la OTAN

Trump ha sugerido que Estados Unidos podría comprar la estratégica isla, territorio autónomo de Dinamarca, y no ha descartado el uso de la fuerza para anexionarla, recuerda el periódico.

De acuerdo con ‘The Telegraph’, jefes militares están elaborando planes preliminares para una posible misión aliada, que podría incluir tropas, buques y aeronaves, con participación de varios países europeos, entre ellos el Reino Unido.

Las opciones que se estudian incluyen desde un despliegue permanente hasta ejercicios militares temporales, cooperación en inteligencia y desarrollo de capacidades, en operaciones que previsiblemente se realizarían bajo el paraguas de la OTAN, indica el rotativo.

La amenaza rusa

Fuentes gubernamentales citadas por el periódico aseguran que Starmer se toma "extremadamente en serio" la amenaza en la zona del Ártico y coincide en que "la creciente agresión rusa debe ser disuadida y reforzada la seguridad euroatlántica".

Un portavoz del Ministerio británico de Exteriores dijo a ‘The Telegraph’ que el Reino Unido "seguirá trabajando con sus aliados para reforzar la disuasión y la defensa en el Ártico".

Por otra parte, según el periódico, la Unión Europea prepara también planes de sanciones contra empresas estadounidenses en caso de que Trump rechace la propuesta de un despliegue bajo la OTAN.

Gobierno y partidos de Groelandia reivindican al unísono su soberanía frente a EEUU

Por su parte, el Gobierno y los partidos políticos de Groenlandia han reivindicado al unísono su soberanía territorial frente a la "falta de respeto" exhibida por Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, con sus constantes amenazas para hacerse con el control de la isla.

"El futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés. Ningún otro país tiene derecho a interferir en este proceso" hacen saber el primer ministro Jens Frederik Nielsen, como jefe del partido Demócrata, y los líderes del resto de formaciones políticas, incluso la oposición del partido Naleraq, con representación en el Inatsisartut, el Parlamento de Groenlandia.

Los partidos llaman en conjunto a una sesión de emergencia en la cámara para "asegurar un debate político responsable, ordenado y unido" en circunstancias "extraordinarias y graves" para "salvaguardar los derechos e intereses del pueblo groenlandés".

"Una vez más, hacemos un llamado al diálogo basado en la diplomacia y los principios internacionales. Este es el camino correcto para los aliados y amigos", ha añadido.

Prácticamente al mismo tiempo, el presidente Trump garantizaba este viernes que su Administración hará "algo" con Groenlandia", ya sea "por las buenas" o "por las malas", en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país.