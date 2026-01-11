Lidia González 11 ENE 2026 - 09:30h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ desvelan si quieren tener una celebración íntima o multitudinaria

Violeta Crespo desvela cómo va a ser el peinado para su boda con Edi Insua

Violeta Crespo y Edi Insua están a punto de ponerse de lleno con todos los preparativos de su boda, pero ya tienen algunos asuntos más que zanjados. Después de revelar la fecha en la que quieren casarse y explicar su importante significado, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ hablan de la impactante lista de invitados. La pareja desvela el número aproximado de las personas que van a acudir al enlace y se sinceran al respecto. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido han sorprendido a todos sus seguidores con el anuncio de su boda, a pesar de que no es la primera vez que hablaban sobre este tema. A pesar de que todavía tienen muchos asuntos que resolver, el gallego explica que la lista de invitados ya está casi terminada. “La cosa se va ya a 200 personas”, confiesa el influencer entre risas.

Sin embargo, los creadores de contenido aseguran que todavía no está cerrada, ya que queda incluir a la familia de Violeta, por lo que el número de invitados podría aumentar mucho más. Los que fueran concursante de ‘Gran Hermano’ se sinceran frente a las cámaras y confiesan si quieren que la celebración sea un acto íntimo o multitudinario.

Otro de los factores que la pareja tiene muy claro es el destino al que van a viajar una vez se hayan casado. Los influencers tienen muy claro que quieren celebrar su enlace después de pasar por el altar saliendo de España. Por ello, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ desvelan dónde van a ir en su luna de miel y explican el punto común al que han llegado.

Violeta Crespo y Edi Insua se sientan frente a las cámaras de mtmad para contar los primeros detalles de su boda. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ adelantan algunos factores que quieren que ocurran en su enlace como el baile de los novios, el importante papel que va a tener el hijo del gallego o quiénes van a ser los padrinos. ¡Dale al play y no te pierdas nada en ‘#Violedi’!